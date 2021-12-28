В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Гринвич»

На месте работают спецслужбы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Гринвич». Как сообщают очевидцы, на место приехала пожарная машина.

- Идет плановая эвакуация. На месте работают сотрудники специальных служб, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Малышева 73».

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, что 25 декабря в Екатеринбурге в торговом центре «Кит» в Юго-западном районе эвакуировали 950 человек из-за сообщения о минировании. Как сообщил «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых подозрительного и тем более опасного специалисты не обнаружили.

Позже эвакуировали ТЦ «Радугу парк» на Репина, а за ним поступило сообщение о минировании ТЦ VEER Mall. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуации по итогу проверочных мероприятий.