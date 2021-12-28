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Общество28 декабря 2021 16:44

В Нижнем Тагиле стая бродячих собак покусала ребенка

Девочке поставят шесть уколов от бешенства
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Они обратились в травмопункт.

Они обратились в травмопункт.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле стая бродячий собак покусала восьмилетнего ребенка. Как сообщает сообщество ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил» происшествие произошло, когда девочка шла в школу на праздник.

- Самое ужасное, что люди страдают от них и регулярно жалуются, но никто так и не предпринимает никаких мер, - пишет мама малышки.

Они обратились в травмопункт, где пострадавшей прописали шесть уколов от бешенства.

Напомним, что в СНТ «Калининец» под Верхней Пышмой недалеко от Екатеринбурга 21 декабря огромная кавказская овчарка напала на 64-летнюю женщину, которая с травмами попала в больницу.

Близкие пострадавшей утверждают, что хозяйка пса специально натравила его, однако сама хозяйка написала заявление в полицию, указав, что ее жизни и жизни ее собаки была угроза.