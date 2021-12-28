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Общество28 декабря 2021 16:27

Свердловская прокуратура отменила смягчающий приговор полицейскому, который насиловал женщин

Насильник в погонах держал в страхе москвичек четыре года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Накануне областной суд согласился с позицией прокуратуры и отменил решение районного суда Нижнего Тагила

Накануне областной суд согласился с позицией прокуратуры и отменил решение районного суда Нижнего Тагила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская прокуратура отклонила апелляцию на решение суда заменить экс-сотруднику ДПС из Москвы Артуру Косицыну, осужденному почти на 14 лет за изнасилования, неотбытый срок на обязательные работы. Бывший полицейский отбывает наказание в колонии Нижнего Тагила.

- Тагилстроевский районный суд по ходатайству осужденного, вопреки мнению прокурора и сотрудника колонии, просивших отказать в удовлетворении ходатайства, заменил Артуру Косицыну неотбытую часть наказания в виде лишения свободы в размере 1 год 18 дней на более мягкий вид наказания, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Накануне областной суд согласился с позицией прокуратуры и отменил решение районного суда Нижнего Тагила. Напомним, Артура Косицына задержали в 2009 году. Насильник в погонах держал в страхе москвичек четыре года. Его осудили в 2011 году и приговорили к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы.