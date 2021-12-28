В Екатеринбурге на Юго-западе открылся детский сад с бассейном

Детский сад оснащен медицинским блоком. Фото: ДИП Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Шаумяна открылся детский сад с бассейном. Как сообщает Департамент информационной политики города, новое здание расположилось на площади 45 квадратных метров.

- Сегодня мы все вместе делаем новый шаг к созданию условий для развития и воспитания дошкольников. Хорошее образование – это базовая ценность общества, - рассказал губернатор Екатеринбурга Алексей Орлов.

Детский сад оснащен медицинским блоком, современным оборудованием, прачечной, прогулочными площадками, камерами видеонаблюдения, а также пищеблоком и безопасными малыми архитектурными формами для отдыха.

Ранее современный детский сад №349 появился на Сортировке, на улице Маневровая. На возведение трехэтажного корпуса площадью 2300 квадратных метров у строителей ушло 5 месяцев.