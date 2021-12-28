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Общество28 декабря 2021 15:50

В Первоуральске женщина отсудила у предприятия 200 тысяч за травму ноги

Пострадавшая не дошла до завода в свой первый рабочий день
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По решению ведомства Асия получит компенсацию в размере 200 тысяч рублей

По решению ведомства Асия получит компенсацию в размере 200 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске женщина по имени Асия отсудила у предприятия 200 тысяч рублей за травму, которую она получила в свой первый рабочий день, все случилось в марте 2020 года. Чтобы попасть на завод, она шла по пешеходному мосту через железнодорожные пути, в тот момент дорожка была не очищена.

- Асия поскользнулась и упала. Дойти до места работы ей помогли работники предприятия. Уже на работе она была направлена в заводской здравпункт, а оттуда на машине «скорой помощи» в травмпункт городской больницы. Женщине был диагностирован перелом трех пальцев на ноге и наложен гипс, - уточнили в пресс-службе свердловского областного суда.

После этого женщина обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда в размере 300 тысяч рублей, которые удовлетворили частично. По решению ведомства Асия получит компенсацию в размере 200 тысяч рублей.