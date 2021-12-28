Тагильских рабочих ВГОКа хотят лишить премии за отсутствие прививок от COVID-19

Директору по персоналу обеспечить выплату премии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле работников ВГОКа хотят лишить премии за отсутствие прививок от коронавируса. По данным паблика ВКонтакте «Тагил за перемены» за прохождение вакцинации начальник дает несколько дней оплаченного отпуска.

- Директору по персоналу обеспечить выплату премии в размере 1000 рублей работникам, которым проведен полный цикл вакцинации от НКВИ, - сказано в опубликованном приказе.

Приказ был подписан директором 22 декабря. Фото: паблик ВКонтакте "Тагил за перемены"

Сотрудники также лишаются полной премии, если у них нет QR-кода, документа, подтверждающего наличие антител и медотвода от прививки. Приказ был подписан директором 22 декабря, все необходимые справки работники должны предоставить до конца года.

Сотрудники также лишаются полной премии. Фото: паблик ВКонтакте "Тагил за перемены"

Напомним, что в Свердловской области отменили QR-коды в ресторанах, фитнес-центрах и магазинах вне ТЦ. Планируется, что такое нововведение будет действовать до 15 января.