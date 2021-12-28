В Нижнем Тагиле пропал 30-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Нижнем Тагиле волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 30-летнего Евгения Александровича Полищука. Мужчина вышел из дома 25 декабря и перестал выходить на связь, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 179 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза, - рассказали в пресс-службе отряда.

На момент пропажи был одет в куртку черного цвета, джинсы синего цвета, шапку с меховой отделкой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обращаться к руководителю отряда Наталии по номеру 89000440220 или же позвонить в полицию по телефону 02.