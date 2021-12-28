При этом существует вероятность продления антиковидных послаблений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области власти рассматривают вариант досрочного завершения QR-каникул, которые ввели в регионе накануне. При этом существует вероятность продления антиковидных послаблений, все зависит от общей динамики распространения коронавируса во время новогодних праздников.

- Было принято решение - вот это окно с 15 по 20 января использовать как условный пока срок окончания «QR-каникул», потому что мы будем анализировать ситуацию. И в праздничные дни тоже, но особый анализ будет по истечении примерно 10 дней от начала нового года, - отметил заместитель губернатора Павел Креков на очередном брифинге оперштаба.

Напомним, в Екатеринбурге и Свердловской области по данным на 28 декабря 2021 года от коронавируса вакцинировано практически 70% взрослого населения. В ноябре вакцинировано 480 тысяч человек. Это привело к снижению заболеваемости, к облегчению эпидситуации. В одном Екатеринбурге вакцинировано больше 1 миллиона человек.