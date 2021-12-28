В Нижнем Тагиле открылась новая «бережливая» поликлиника

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле открылась детская поликлиника, которая приобрела статус «бережливой». Медицинское учреждение уже принимает первых пациентов. В здании выполнили перепланировку кабинетов, полностью заменили систему отопления, смонтировали новую электропроводку и систему канализации. Кроме того для разделения потоков пациентов организована работа фильтра – кабинета.

- Наша основная задача – сохранить оказание первичной медицинской помощи в отдаленных территориях: Рудник, поселок Северный, микрорайон Малая Кушва, чтобы родителям с детьми было удобно и комфортно, - цитирует пресс-служба мэрии главного врача детской городской больницы Дмитрия Клейменова.

Всего на работы было потрачено более четырех миллионов рублей. А в начале 2022 года еще две поликлиники на улицах Окунева и Черных встанут на ремонт. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций.