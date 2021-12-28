Прокатиться на поезде с Дедом Морозом и сказочными героями можно будет в каникулы на детской железной дороге в Екатеринбурге

Новогоднее представление на детской железной дороге. Фото из архива РЖД

С 1 по 9 января увлекательные путешествия на поезде по заснеженному парку будут доступны с утра до вечера: в первый рейс от станции Екатеринбург-Детский состав будет отправляться в 11:00, в последний – в 18:28. Планируется по 15 рейсов в день. Кроме того, в дневных поездках по малой магистрали (с 11:00 до 16:52) пассажиров в пути будут развлекать Дед Мороз, Снегурочка, снеговики, эльфы и другие сказочные персонажи.

На вокзале детской железной дороги организованы необычные фотозоны, где можно сделать яркие и запоминающиеся снимки. 6 и 9 января в здании вокзала пройдет большое представление в стиле «фэнтези». Ребят ждут веселые хороводы, интерактивные игры и конкурсы. Вход – свободный.

Главная новогодняя елка ДЖД установлена перед Музеем узкоколейных железных дорог. На этой площадке будут проводиться активности на открытом воздухе, в которых могут принять участие все желающие: 4 и 8 января – это программы со спортивным уклоном, 7 января – рождественские гуляния.

Подробную информацию о новогодних мероприятиях можно узнать в официальных аккаунтах Свердловской детской железной дороги в социальных сетях или в справочной ДЖД.

Свердловская детская железная дорога в парке Маяковского в Екатеринбурге является любимым семейным аттракционом горожан и гостей уральской столицы. Ее протяженность – 3,1 км. Малая магистраль объединяет три станции и два остановочных пункта. С момента открытия она перевезла порядка 2 млн человек. С ноября 2017 года ДЖД перешла на круглогодичный режим работы.

На базе малой магистрали действует уникальный Музей узкоколейных железных дорог. На открытой экспозиционной площадке выставлено более 50 единиц техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения.