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Происшествия28 декабря 2021 13:08

В Екатеринбурге парень на арендованной машине сбил 12-летнюю школьницу

Девочка переходила дорогу «по зебре»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге молодой человек на арендованном автомобиле при повороте сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу «по зебре», инцидент произошел на улице Студенческой напротив дома № 24. Школьницу увезли в больницу с ушибом правого предплечья и левого голеностопного сустава.

- За рулем Hyundai Solaris находился 23-летний парень с шестилетнем водительским стажем. За это время его дважды привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Автомобиль принадлежит юридическому лицу, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Мужчина объяснил автоинспекторам, что при повороте налево не заметил пешехода, который начал переход проезжей части. Он принял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Полицейским предстоит выяснить точную причину происшествия.