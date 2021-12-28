В Североуральске женщину осудили за хранение и сбыт наркотиков

Женщину признали виновной по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске местную жительницу приговорили к длительному сроку за хранение и сбыт наркотиков. Во время рассмотрения уголовного дела выяснилось, что в феврале этого года она купила запрещенные вещества в интернете и в этот же день забрала их специального тайника.

- Осознавая противоправность своих действий, она хранила наркотическое вещество до момента обнаружения и изъятия сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков, в связи с чем не смогла реализовать свои преступные намерения по сбыту, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщину признали виновной по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», по решению суда она проведет колонии общего режима девять лет.