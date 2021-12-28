Цементный завод «Атомстройкомплекса» отгрузил юбилейную 300-тысячную тонну цемента на стройплощадку ДВВС

Завод «АТОМ Цемент». Фото: Егор Соловьев

Завод «АТОМ Цемент», входящий в структуру крупнейшего строительного холдинга Урала – «Атомстройкомплекс», вышел на проектную мощность: под новый год предприятие выпустило 300-тысячную тонну цемента. Юбилейную партию продукции принял один из крупнейших поставщиков бетона в Екатеринбурге – «Строймикссервис». Изготовленный из цемента бетон был доставлен на строительную площадку Дворца водных видов спорта. Субгенподрядчиком на строительстве этого объекта выступает также «Атомстройкомплекс».

– Ежедневно на строительную площадку ДВВС отгружается от 50 до 100 тонн бетона, – рассказывает генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. – Объект сложный; конструкции, которые мы возводим, рассчитаны на повышенные нагрузки – поэтому используется бетон повышенной прочности. Продукция завода «АТОМ Цемент» позволяет изготавливать высокопрочный бетон, качество которого проверено в собственной исследовательской лаборатории завода.

При строительстве спортивных сооружений используется бетон повышенной прочности. Фото: Егор Соловьев

Официальный старт новому цементному заводу «АТОМ Цемент» в августе этого года дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Предприятие, признанное приоритетным инвестиционным проектом региона, построено в логистически выгодной точке – под Сысертью, на одной площадке за заводом по производству извести. В паре два завода работают без отходов, потребляя все сырье без остатка. «АТОМ Цемент» обеспечивает высокомарочным цементом крупнейшие бетонные заводы области, а благодаря пополняемому запасу клинкера и цемента гарантирует своевременные поставки потребителям, в том числе в периоды пикового спроса.

Открытие цементного завода стало драйвером формирования современного кластера эко-производства стройматериалов. В 2022 году «Атомстройкомплекс» начнет строительство рядом еще одного завода – по выпуску востребованного и эффективного стенового материала «твинблок».