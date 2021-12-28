В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние дни

Планируется, что автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по городу в последний день года до 23:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники. Планируется, что автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по городу в последний день года до 23:00, а вот метрополитен поработает и ночью, поезда будут ездить до 01:00 1 января 2022 года.

- С 1 по 9 января транспорт будет работать по расписанию воскресного дня в, количество подвижных единиц уменьшится. В праздничные дни трамваи будут начинать работу с 05:00, троллейбусы – с 05:30, автобусы и метрополитен – с 06:00, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь появятся дополнительные рейсы трамваев, примечательно, что плату за проезд с горожан брать не будут. с 23:00 31 декабря до 03:40 1 января местные жители смогут прокатиться бесплатно.