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Общество28 декабря 2021 12:21

В уральском поселке подросток угнал у родителей машину, чтобы подвезти своего друга

Школьников задержали инспекторы ДПС
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Так школьник не достиг возраста 16 лет, привлечь его к ответственности не получится

Так школьник не достиг возраста 16 лет, привлечь его к ответственности не получится

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском поселке 15-летний подросток угнал у своих родителей машину, чтобы довезти своего товарища в соседний населенный пункт. Инспекторы ДПС, которые дежурили в Арти, решили остановить «Тойоту» для проверки документов, однако иномарки пронеслась мимо, водитель которой захотел скрыться.

- Водитель съехал с дороги, но увяз в сугробе, где и был задержан сотрудниками полиции. Подросток объяснил, что автомобиль принадлежит его родителям, которые в ночное время спали, а ключи находились в свободном доступе, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Так школьник не достиг возраста 16 лет, привлечь его к ответственности не получится, а за его необдуманный поступок придется отвечать родителям. Также в госавтоинспекции напомнили, что за вождение без прав предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей.