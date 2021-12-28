В уральском поселке подросток угнал у родителей машину, чтобы подвезти своего друга

Так школьник не достиг возраста 16 лет, привлечь его к ответственности не получится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском поселке 15-летний подросток угнал у своих родителей машину, чтобы довезти своего товарища в соседний населенный пункт. Инспекторы ДПС, которые дежурили в Арти, решили остановить «Тойоту» для проверки документов, однако иномарки пронеслась мимо, водитель которой захотел скрыться.

- Водитель съехал с дороги, но увяз в сугробе, где и был задержан сотрудниками полиции. Подросток объяснил, что автомобиль принадлежит его родителям, которые в ночное время спали, а ключи находились в свободном доступе, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Так школьник не достиг возраста 16 лет, привлечь его к ответственности не получится, а за его необдуманный поступок придется отвечать родителям. Также в госавтоинспекции напомнили, что за вождение без прав предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей.