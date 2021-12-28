Олимпийский чемпион оценил качество льда на кортах Нижнего Тагила

Николай Хабибулин считает, что Нижний Тагил прекрасно подходит для развития хоккейного спорта. Фото: издание TagilCity.ru

Город Нижний Тагил посетил олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин, прибывший сюда на «Матч Звезд».

Спортсмен и тренер заявил, что в городе нужно поддерживать развитие молодежного хоккея, который популярен среди молодежи. Об этом Николай Хабибулин рассказал изданию TagilCity.ru.

Говоря о Нижнем Тагиле, спортсмен отметил, что в городе прекрасное качество льда на кортах и катках, а также есть сильный спортивный дух болельщиков. Поэтому хоккей здесь необходимо развивать.

- Это очень важно, развивать студенческий хоккей. Ребята, которые учатся в институте, хорошо, что занимаются спортом. Если в Нижнем Тагиле есть команда, то почему бы ее и не развивать. Нижний Тагил — это хоккейный город, - рассказал изданию Николай Хабибулин.

Николай Хабибулин родился 13 января 1973 года в Свердловске. Он прошел путь от хоккеиста до олимпийского чемпиона.