Владимир Якушев заявил о поддержке здравоохранения в период пандемии

Владимир Якушев выделил ключевые направления в своей работе на 2022 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев заявил о том, что здравоохранение станет одним из ключевых направлений в его работе.

Необходимость поддержки отрасли здравоохранения обосновывается тем, что мир в целом, и Уральский федеральный округ в частности, продолжат жить в период пандемии коронавируса. Это значит, что на медицинских работниках снова будет сконцентрирована повышенная нагрузка.

Отметим, что также Владимир Якушев заявил о проведении реновации в Екатеринбурге, темпы которой вырастут в 2022 году, и о необходимости замены сетей ЖКХ, большая часть которых изношена.