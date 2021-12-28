Жительница Нижнего Тагила поскользнулась на крыльце «Магнита» и сломала руку

Женщина поскользнулась на крыльце магазина Фото: Александр ГЛУЗ

Жительница Нижнего Тагила упала не неочищенном от снега крыльце магазина «Магнит», расположенного по улице Бобкова, 11, и получила перелом руки со смещением. Теперь женщина намерена обратиться в суд.

Инцидент произошел 25 ноября этого года. После падения на скользких ступенях женщина на какое-то время потеряла сознание, а придя в себя, ощутила сильную боль в спине, она не могла нормально дышать и пошевелиться. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Вскоре боль переместилась в правую руку. Муж пострадавшей, который ожидал ее на улице, вызвал скорую помощь. Медиков женщина ждала лежа на улице, сотрудники торговой сети укрыли ее теплыми вещами.

У женщины диагностировали перелом обеих костей предплечья со смещением, а 4 декабря выяснилось, что кости руки срастаются неправильно. Женщина до сих пор находится на больничном и жалуется на сильную боль.

В суд пострадавшая намерена добиться моральной компенсации и выплат по материальным затратам.