В Косулино открылся первый офис МФЦ

Прием здесь будут вести универсальные специалисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Косулино открылся первый офис «Мои документы». В новом многофункциональном центре будет работать три окна приема и выдачи документов. Прием здесь будут вести универсальные специалисты, которые регулярно повышают уровень своих знаний.

- Село растет год от года, все больше людей приезжает сюда жить. Поэтому нам очень важно, чтобы у нас в территории появлялись и больницы, и школы, и детские сады, и многофункциональный центр, - рассказала заместитель главы Белоярского городского округа Елена Клименко.

Для удобства посетителей в центре размещены инфоматы с объявлениями и информацией об услугах, стойки с образцами заполнения документов, бланками. Кроме того организована зона электронных услуг с возможностью распечатать QR-код электронного прививочного сертификата. Также в новом офисе есть POS-терминалы для безналичной оплаты госпошлин в окнах приема, банкоматы и терминалы для платежей.

Новое отделение рассчитано, в первую очередь, на обслуживание жителей села Косулино, но услуги здесь могут получить все желающие. В том числе жители всего Белоярского городского округа.