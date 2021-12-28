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Происшествия28 декабря 2021 10:28

Житель Новой Ляли получил срок за убийство знакомого табуретом

В местах заключения мужчина проведет больше 10 лет
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Суд вынес убийце строгий приговор

Суд вынес убийце строгий приговор

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель свердловского город Новая Ляля получил внушительный срок за убийство знакомого табуретом. В местах заключения он проведет 10 лет и 1 месяц.

Инцидент произошел во время пьяного застолья, когда мужчина в ходе ссоры схватил табурет и ударил им три раза по голове и лицу. Когда потерпевший упал, то его оппонент ударил его еще не меньше пяти раз.

Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений через месяц. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Судили убийцу в Верхотурском районном суде Новой Ляли по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предметом, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».