В Екатеринбурге за выходные родились три двойни

Фото: Городской перинатальный центр

В Екатеринбурге в городском перинатальном центре за выходные родились три двойни.

В субботу на свет появились две девочки, а в воскресенье - четыре мальчика. Вес младенцев составил от 2,5 до 3 килограмм, а рост от 48 до 50 сантиметров.

- Для персонала ЕКПЦ оказание помощи в родоразрешении женщинам с многоплодной беременностью и последующий уход за малышами являются одним из основных профилей деятельности, - рассказала заведующая неонатальным отделениемТатьяна Иванова.

Два года назад «Комсомолка» рассказывала историю появления на свет тройняшек. Женщине на 34-ой неделе пришлось делать кесарево сечение из-за высокого давления, преэклампсии. По словам медиков, это одно из самых серьезных осложнений, которые могут возникнуть во время беременности.