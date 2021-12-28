Силовики проверили торговые центры Екатеринбурга после письма с угрозами

Полиция оперативно отреагировала на сообщение о возможном минировании крупных объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные сотрудники полиции Екатеринбурга проверили несколько торговых центров, которые неизвестный гражданин «заминировал» выслав силовикам письмо.

Торговые центры, включая ТЦ «Европа», ТЦ «Успенский» и ТЦ «Пассаж», пришлось проверять после письма, направленного по электронной почте в ФСБ Свердловской области. Этот документ, по данным осведомленного источника «КП-Екатеринбург», был оперативно передан в ГУ МВД по Свердловской области вечером, 26 декабря, после чего начались проверки.

Во время проверки, к примеру, из ТЦ «Европа» было эвакуировано 230 человек.

Напомним, что 25 декабря в Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Радуга Парк» и ТЦ «Кит».