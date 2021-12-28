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Общество28 декабря 2021 9:31

В Екатеринбурге мэрия разрешила построить высотку на месте проектного института УралНИИАС

До 2025 года должно появиться 42,8 тысячи квадратных метров жилья
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Стройка займет территорию 1,24 гектара

Стройка займет территорию 1,24 гектара

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мэрия разрешила построить высотку в границах улиц Блюхера - Комсомольской - Академической - Мира, на месте здания проектного института УралНИИАС. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное ан сайте администрации города.

В документах указано, что в квартале появится многосекционный жилой дом переменной этажности - от 9 до 31 этажа. Стройка займет территорию 1,24 гектара, где до 2025 года должно появиться 42,8 тысячи квадратных метров жилья.

Кроме того, запланировано строительство двухэтажного подземно-наземного паркинга на 427 машиномест. Также будет построена парковка для кратковременного хранения автомобилей.