На ремонт школ в Свердловской области из федерального бюджета выделят почти 1 миллиард рублей

29 школ региона получат деньги на ремонтные работы уже в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ремонт школ в Свердловской области в 2022 и 2023 году из федерального бюджета выделят больше 981 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

- Деньги на капремонт школ будут выделены на условиях софинансирования в рамках госпрограммы «Развитие образования», - рассказали в департаменте информполитики региона. - Конкретное распределение сумм по объектам будет определено позднее.

На выделенные деньги планируется отремонтировать 32 школы. Из них 29 получат 857 миллионов 776 тысяч рублей на ремонтные работы уже в 2022 году. Еще 123 миллиона 293 тысячи рублей выделят на ремонт трех школ в 2023 году.

Ранее Правительство РФ одобрило заявку на софинансирование из федерального бюджета строительства школ в Свердловской области. До 2024 года регион получит на эти цели более 1,1 миллиарда рублей.