КАРО.Арт и Киностудия Горького объявили о старте ретроспективы Александра Роу в Екатеринбурге

Кадр из фильма "Варвара-краса, длинная коса". Предоставлен пресс-службой Киностудии им. М. Горького.

В декабре 2021 года в кинотеатре «КАРО 10 Радуга Парк» в Екатеринбурге стартует проект #КИНОСКАЗКИ РОУ - крупнейший прокат любимых поколениями фильмов-сказок Александра Роу на кинотеатральных экранах. Показы также пройдут в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Сургуте и Новосибирске.

Уже с 23 декабря начнутся показы знаменитого на весь мир фильма «Морозко» (1965). Ретроспектива продлится с декабря 2021 по апрель 2022 года в рамках специального проекта КАРО.Арт, фильмы предоставлены Киностудией им. М. Горького.

Кадр из фильма "Вечера на Хуторе близ Диканьки". Предоставлен пресс-службой Киностудии им. М. Горького.

Билеты уже в продаже на сайте КАРО

С 6 января на экраны выйдет лента «Вечера на Хуторе близ Диканьки», воплотившая культовые рождественские образы из произведения Гоголя. С 3 февраля можно будет увидеть две ранние фантастические истории Александра Роу со звездой СССР Сергеем Столяровым – «Василису прекрасную» и с 17 февраля «Кащея бессмертного». Поучительная сказка «Королевство кривых зеркал» про приключения в зазеркалье Оли и Яло выйдет на экраны с 3 марта, и одна из последних работ Роу «Огонь, вода и медные трубы» с 17 марта. Завершится ретроспектива показами прославленной истории «Варвара-краса, длинная коса» о любви вопреки всему, которая появится в сети кинотеатров КАРО с 14 апреля.

Кадр из фильма "Морозко". Предоставлен пресс-службой Киностудии им. М. Горького.

«Александр Роу — режиссёр-сказочник эпохального масштаба. Каждая лента, вошедшая в репертуар серии показов, является важным историческим наследием всего постсоветского пространства. Я горжусь тем, что в результате сотрудничества нашего проекта КАРО.Арт и Киностудии им. Горького, у зрителей появится уникальная возможность посмотреть эти фильмы на большом экране с родителями, бабушками, дедушками, и погрузиться в мир детства на время сеанса, а также представить шедевры Роу подрастающему поколению», — отмечает Майя Манерова, вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров «КАРО».

Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал". Предоставлен пресс-службой Киностудии им. М. Горького.

«Главный отечественный киносказочник Александр Роу был воплощением духа Киностудии им. М. Горького. Новатор в области детского кинематографа мирового уровня. Например, своими экспериментами со спецэффектами он поражал воображение лучших специалистов своего времени в этой сфере. В его фильмах невероятные костюмы, которые сохранились на киностудии. И мы с удовольствием показываем их зрителям, скоро они станут частью нового музея истории кино на Киностудии им. М. Горького в Москве. У Роу мгновенно узнаваемый стиль и киноязык. Фразы из любимых с детства сказок живут в народном языке. Увидеть их на большом экране, особенно «Морозко» в преддверии Нового года, это настоящий подарок мечты», – говорит Юлиана Слащева, генеральный директор Киностудии им. М. Горького.

РАСПИСАНИЕ ПРОКАТА:

«Морозко» – с 23 декабря 2021 года

«Вечера на Хуторе близ Диканьки» – с 6 января 2022 года

«Василиса прекрасная» – с 3 февраля 2022 года

«Кащей бессмертный» – с 17 февраля 2022 года

«Королевство кривых зеркал» – с 3 марта 2022 года

«Огонь, вода и медные трубы» – с 17 марта 2022 года

«Варвара-краса, длинная коса» – с 14 апреля 2022 года

БИЛЕТЫ