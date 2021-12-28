В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость COVID-19

Часть ограничительных мер в Свердловской области сохраняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки выявлено еще 544 новых случаев заражения коронавируса, 211 из них приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 выявлены в Алапаевске, Красноуфимске, Ревде, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Качканаре, Каменске-Уральском, Верхотурье, Волчанске, Староуткинске, Кушве, Невьянске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 197 061 человек, из которых 169 807 человек справились с заболеванием. За сутки медики сняли диагноз у 489 человек.

Сейчас состояние 473 человек врачи оценивают как тяжелое, из них 274 человека размещены в палатах интенсивной терапии, 214 – подключены в аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки подтверждено еще 28 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 326 человек.

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