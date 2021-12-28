Павел Креков рассказал о поставках вакцины "КовиВак" в Свердловской области

Павел Креков подтвердил отсутствие КовиВак в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

На брифинге оперативного штаба, 28 декабря, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков признал, что в регионе отсутствует вакцина "КовиВак". Но при этом чиновник обратил внимание на то, что есть достаточное количество вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт»

- «КовиВак» поставляется в том объеме, в котором он поставлялся с самого начала, - отметил Павел Креков. - Сейчас на территории Свердловской области в свободном доступе есть 600 000 доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»». Они благополучно могут заменить отсутствующий «КовиВак». Да, последний легче переносится, но его эффективность ничуть не выше «Спутника V» и «Спутника Лайт». Основная и наиболее близкая к международному признанию вакцина это все-таки «Спутник V».

Павел Креков также заверил, что в скором времени «КовиВак» снова поступит в регион.