В Екатеринбурге дети на Новый год мечтают покататься на единороге и получить браслет, исполняющий желания

Большинство родителей в Екатеринбурге готовы подарить ребенку на Новый год дорогой подарок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Онлайн-ритейлер «Самокат» и школа программирования «Алгоритмика» провели опрос и выяснили, о чем мечтают дети из Екатеринбурга на Новый год. Оказалось, что большинство юных уральцев хотели бы получить от Деда Мороза новые игрушки - 23%, еще 18% ребят мечтают встретиться с самим волшебником и 15% получили бы от него какой-либо гаджет. Кроме того, каждого седьмого ребенка можно сделать счастливым большим количеством сладостей (14%).

Также опрос показал, что 12% детей в Екатеринбурге будут рады получить в подарок домашнее животное. Некоторые мечтают стать богатым и известным (по 5%), другие - много путешествовать (3%).

Есть и необычные желания. Так, например, дети мечтают прокатиться на единороге, получить браслет, исполняющий желания, изобрести эликсир вечной жизни и поехать на Северный полюс.

Кстати, большинство родителей в Екатеринбурге (82%) хотят порадовать своего ребенка и готовы подарить ему на Новый год дорогой подарок. Больше половины горожан - 52% в этом году потратят на презент своему ребенку от 3 до 5 тысяч рублей, более 40% - готовы отдать от 5 до 10 тысяч рублей.