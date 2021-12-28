В Екатеринбурге ограничат движение по улице Куйбышева

Строители перекроют участок улицы из-за строительства транспортной развязки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге строители ограничат движение на участке улицы Куйбышева. Об этом горожан предупредили в администрации города.
- Предприятие «АльмакорГруп» закроет движение транспорта по проезду от улицы Куйбышева до Сибирского тракта, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.
Движение будет перекрыто с 15 января 2022 года по 31 января 2023 года. Строители перекроют участок улицы из-за строительства транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.
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