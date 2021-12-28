В новогоднюю ночь Ледовый городок будет работать до трех часов ночи

Тема Ледового городка в этом году - «Новогоднее царство, Тридевятое государство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогоднюю ночь главный ледовый городок екатеринбуржцы смогут посетить до трех часов ночи. Об этом рассказал начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков.

- 31 декабря будут работать две основные площадки. Это центральный городок на площади 1905 года. Но сразу хочу оговориться, что мы договорились с коллегами из правоохранительных органов, что время работы Ледового городка будет ограничено. Он будет работать до трех ночи. Мы всех ждем, но с трех часов будем работать только на выход. И с четырех утра закроем городок для посещения, - рассказал на брифинге Илья Марков.

Такое решение было принято по опыту прошлого года. Как правило, все желающие до трех ночи уже успевали посетить Ледовый городок.

Напоминаем, что Ледовый городок 2022 откроется 29 декабря. На него можно будет пройти без предъявления QR-кода.

Тема Ледового городка в Екатеринбурге к Новому 2022 году - «Новогоднее царство, Тридевятое государство», именно поэтому тут представлены герои русских народных сказок. А в день открытия жителей порадует праздничный салют.

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