В районе «Изумрудный бор» построят 32-этажный дом

Жилой район «Изумрудный Бор» находится в северной части Екатеринбурга вокруг лесопарка Фото: «УГМК-Застройщик»

«УГМК-Застройщик» получил разрешение на строительство 32-этажного дома в жилом районе «Изумрудный бор». В здании будет 260 квартир, в четырех из которых есть террасы. Общая площадь дома составит 21 875 м2.

- Вид на сосновый бор из окон, продуманная эргономика квартир, высокие потолки, корзины под кондиционеры, европейские инженерные системы, отличная тепло- и звукоизоляция, теплые лоджии, 3 возможных варианта отделки (white boх, чистовая или с кухней), - рассказали в пресс-службе УГМК.

Жилой район «Изумрудный Бор» находится в северной части Екатеринбурга вокруг лесопарка «Пышминские озерки». Планируется, что здесь построят школу на 1100 мест и детский садик с ясельными группами, который смогут посещать 300 малышей. Также на территории квартала будет построен шестиэтажный надземный паркинг. Уже в следующем году откроется фитнес-центр с бассейном известной сети Bright Fit.