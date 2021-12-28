В Реже котельные оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух

МУП «РежПром» и его директор привлечены к административной ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже оштрафовали директора муниципального предприятия «РежПром» за неправильную работу котельных и потребовали устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды. Прокуратура выяснила, что пять котельных в Режевском районе, которые эксплуатирует предприятие, оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух.

- При этом нарушение действующего законодательства санитарно-защитные зоны для котельных не установлены, проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также программа производственного экологического контроля не разработаны, - рассказали в прокуратуре.

Режевской городской суд удовлетворил исковые требования прокурора. МУП «РежПром» и его директор привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и должны будут выплатить 10,5 тысяч рублей штрафа.