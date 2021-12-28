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Общество28 декабря 2021 4:37

Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 28 декабря: борьба со снегом, раздача кошек и пожар в иномарке

Новости Екатеринбурга: утро 28 декабря
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Новости Екатеринбурга: утро 28 декабря

Новости Екатеринбурга: утро 28 декабря

Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 28 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

За прошедшие сутки на полигоны из Екатеринбурга вывезли четыре тысячи тонн снега. В ночной уборке города приняли участие 300 единиц техники, включая 41 трактор, 13 снегопогрузчиков, 5 бульдозеров.

Днем из-за загруженности дорог со снегом боролись 199 единиц техники.

В ночь на 28 декабря на улице Крестинского загорелась иномарка Hyundai Santa Fe. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около полуночи.

На место ЧП выезжали две единицы техники и 8 человек личного состава. Пожар спасатели потушили за две минуты. Никто из людей не пострадал.

Кошек из приюта «Кошачье сердце» в Екатеринбурге сняли в рекламе одной из местных торговых сетей. Заодно прорекламировали и самих непородистых кошек. Они, по мнению собственника сети, намного лучше их породистых собратьев, которые и без рекламы находят хозяев.