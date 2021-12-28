Самая большая световая инсталляция появилась рядом с часовней святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге к новому году запустили световые и музыкальные инсталляции, которые будут украшать город несколько недель. Проект реализован по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины совместно с администрацией города.

- Украшение города к Рождеству - это давняя традиция Фонда святой Екатерины, - рассказывает директор фонда Александр Андреев. - Но на этот раз получилось по-настоящему масштабно. Впервые в нашем городе происходит что-то подобное. Когда стоишь рядом с инсталляциями, моментально меняется настроение.

Фото: Фонд святой Екатерины

Самая большая световая инсталляция появилась рядом с часовней святой Екатерины. Здесь - в сердце Екатеринбурга установили огромный пятиметровый «Новогодний шар». Он сделан из 30 тысяч светодиодов, которые переливаются каждую секунду, создавая разные разноцветные узоры.

Фото: Фонд святой Екатерины

Еще две инсталляции установили рядом с храмом Большой Златоуст и храмом святого Иннокентия Московского. Здесь разноцветными огнями сияют елочные игрушки и фигуры ангелов. Также праздничной иллюминацией украшены ели около ратуши и установлена фотозона - запряженная лошадьми золотая карета.