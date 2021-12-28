В Екатеринбурге сгорел Hyundai Santa Fe

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь с 27 на 28 декабря сгорел Hyundai Santa Fe. Автомобиль вспыхнул на улице Крестинского.

- В 23:48 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На площади 3 квадратных метра оказался поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Пожар потушили в течение двух минут.

Напомним, 26 декабря в Екатеринбурге трое в масках с автоматом сожгли на парковке Hyundai Sonata. Хозяина автомобиля вызвали в отдел полиции №10. Однако писать заявление 31-летний житель Екатеринбурга отказался.