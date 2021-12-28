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Происшествия28 декабря 2021 2:55

В Екатеринбурге сгорел Hyundai Santa Fe

Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь с 27 на 28 декабря сгорел Hyundai Santa Fe. Автомобиль вспыхнул на улице Крестинского.

- В 23:48 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На площади 3 квадратных метра оказался поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Пожар потушили в течение двух минут.

Напомним, 26 декабря в Екатеринбурге трое в масках с автоматом сожгли на парковке Hyundai Sonata. Хозяина автомобиля вызвали в отдел полиции №10. Однако писать заявление 31-летний житель Екатеринбурга отказался.