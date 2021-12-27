Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 19:45

Из Екатеринбурга вывезли на полигоны четыре тысячи тонн снега

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
К ночной уборке Екатеринбурга коммунальные службы привлекли 300 единиц техники.

К ночной уборке Екатеринбурга коммунальные службы привлекли 300 единиц техники.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга на полигоны вывезли четыре тысячи тонн снега. Как сообщает Администрация города коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

- К ночной уборке Екатеринбурга коммунальные службы привлекли 300 единиц техники: 61 КДМ, 41 трактор, 13 снегопогрузчиков, 16 фронтальных погрузчиков, 122 самосвала, 26 грейдеров, 8 шнекороторов, 5 бульдозеров, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Днем, 27 декабря для очистки улиц от снега вышли 389 рабочих и 199 единиц техники. Напомним, за состояние дворовых территорий, внутриквартальных проездов и очистку их от снега и наледи ответственность несут управляющие компании или ТСЖ.

Ранее, уральские синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Свердловской области в последнюю рабочую неделю 2021 года. Так, в северных частях региона возможны морозы до -30 градусов. В южных районах до -18...-23 градусов.