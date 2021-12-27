В Нижнем Тагиле в ДТП с двумя легковушками пострадала 17-летняя беременная девушка

В результате ДТП пострадала пассажирка ВАЗ. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Нижнем Тагиле на проспекте Вагоностроителей, 8 в ДТП с двумя легковушками пострадала 17-летняя девушка. Как сообщает «КП-Екатеринбург» свердловская ГИБДД, авария произошла 27 декабря в 19:45.

Иномарка «Форд Фокус», за рулем которой находился 43-летний мужчина, не уступила дорогу ВАЗ-2112, в результате чего произошло столкновение.

- В ДТП пострадала пассажирка ВАЗ, девушка 2004 года рождения. Она поступила в детскую городскую больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной лба. Установлено, что девушка имеет беременность 8 недель, - рассказали в ГИБДД.

Помимо этого, пострадал 16-летний мальчик, который в момент аварии находился в «Форд Фокусе». Он также госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.