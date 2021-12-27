В Свердловской области 58% детей заболели гриппом за неделю

В Екатеринбурге зарегистрировано 18 064 случая заболевания гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 58% детей заболели гриппом в период с 20 по 26 декабря. Как сообщает региональный Роспотребнадзор всего за неделю было зарегистрировано 43 190 случаев ОРВИ.

- Максимальный уровень заболеваемости - среди детей 3-6 лет, далее – дети 7-14 лет, на третьем месте дети 0-2 лет, - рассказали в Роспотребнадзоре.

По данным на 26 декабря, в регион поступило 448 410 доз вакцины для лечения гриппа у детей. Во время обследования было выяснено, что чаще всего у заболевших выявляют вирусы группы А, а также риновирусы, РС-вирусы и вирусы SARS-CoV-2.

В Екатеринбурге зарегистрировано 18 064 случая заболевания гриппа. Этот показатель выше эпидпорога на 19,3%, но ниже уровня прошлой недели на 21,8%.