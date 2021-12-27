В Екатеринбурге в канун нового года полиция накрыла партию поддельной красной икры

Примечательно, что поддельный продукт продавали по привлекательной цене всего от 150 до 250 рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге полицейские накрыли целую партию фальсифицированной красной икры. Продукт по низкой цене продавали на улицах уральской столицы. Координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев рассказал, что на баночках была указана фирма-производитель, которая не существует с 2019 года, при этом продолжает выпускать контрафакт.

- Совместно с полицией проверяли торговые точки возле метро Динамо, изъяли 128 банок поддельной красной икры. Еще раз обращаемся к жителям нашего региона, не позволяйте себя обмануть. Не покупайте продукты питания и красную икру у сомнительных продавцов. Берегите себя и близких, - написал на своей странице в социальных сетях Дмитрий Чукреев.

Примечательно, что поддельный продукт продавали по привлекательной цене всего от 150 до 250 рублей, а недобросовестные продавцы активизируются именно перед праздниками.