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Общество27 декабря 2021 17:14

В Екатеринбурге в канун нового года полиция накрыла партию поддельной красной икры

Контрафакт продают по заманчиво низкой цене
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Примечательно, что поддельный продукт продавали по привлекательной цене всего от 150 до 250 рублей

Примечательно, что поддельный продукт продавали по привлекательной цене всего от 150 до 250 рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге полицейские накрыли целую партию фальсифицированной красной икры. Продукт по низкой цене продавали на улицах уральской столицы. Координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев рассказал, что на баночках была указана фирма-производитель, которая не существует с 2019 года, при этом продолжает выпускать контрафакт.

- Совместно с полицией проверяли торговые точки возле метро Динамо, изъяли 128 банок поддельной красной икры. Еще раз обращаемся к жителям нашего региона, не позволяйте себя обмануть. Не покупайте продукты питания и красную икру у сомнительных продавцов. Берегите себя и близких, - написал на своей странице в социальных сетях Дмитрий Чукреев.

Примечательно, что поддельный продукт продавали по привлекательной цене всего от 150 до 250 рублей, а недобросовестные продавцы активизируются именно перед праздниками.