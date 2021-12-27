Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Барысу» по буллитам

Для «Автомобилиста» это поражение стало пятым подряд, в активе команды 40 очков в 43 проведенных матчах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга на выезде уступил казахстанскому «Барысу», встреча проходила в рамках континентальной хоккейной лиги. Выявить победителя удалось только в серии послематчевых буллитов. Игра завершилась со счетом 3:2.

Хозяева площадки первыми открыли счет, это произошло уже на четвертой минуте, отличился нападающий Никита Михайлис, уже через форвард уральцев Стефан Да Коста реализовал численное большинство. На 16 минуте Кертис Волк снова вывел свою команду вперед. «Автомобилист» смог сравнять только на 39 минуте усилиями Голышева, причет гости играли в меньшинстве.

Основное время завершилось со счетом 2:2, в овертайме соперники не смогли переиграть друг друга и перевели встречу в буллиты, где более удачливыми оказались хоккеисты «Барыса». Победным стал бросок Вэя Линдена.

Для «Автомобилиста» это поражение стало пятым подряд, в активе команды 40 очков в 43 проведенных матчах.