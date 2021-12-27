В Нижнем Тагиле торжественно зажгли главную новогоднюю елку

В этом году ледовый городок посвящен «Союзмультфильм». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на Театральной площади торжественно зажгли главную елку. Как сообщает Администрация города праздничное дерево 18 метров украсили гирляндой из 48 000 светодиодов, и 40-метровым световым шатром.

В этом году ледовый городок посвящен «Союзмультфильм». Самым оригинальным и интересным украшением стала кинетическая фигура Бабы-Яги, летающая в ступе между фонарями.

- Тагильский новогодний комплекс вошел в топ лучших ледовых городков России по версии одного из центральных каналов. Съемки телевизионного сюжета о его строительстве проходили 19 и 26 декабря, - рассказали в Администрации.

На открытии присутствовал мэр города Владислав Пинаев, который пожелал местным жителям счастья, мира, добра и любви.