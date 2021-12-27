В Екатеринбурге молодой человек пытался дать взятку инспекторам ДПС

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали 23-летнего местного жителя, который пытался дать взятку инспекторам ДПС. Полицейские остановили Volkswagen Polo на улице маршала Жукова, когда он ехал по встречной полосе. Молодому человеку предложили сесть в служебный автомобиль для составления административного протокола.

- Находясь в патрульной автомашине, мужчина предложил полицейским откупиться. После непродолжительной беседы водитель достал денежные купюры и положил их на консоль между сиденьями. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Нарушителя доставили в отделение и составили на него протокол за несоблюдение разметки проезжей части. Также возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Молодому человеку грозит года тюрьмы.