В Лесном осудили мужчину за пьяное вождение

Попов должных выводов для себя не сделал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном осудили Анатолия Попова за управление автомобилем в пьяном виде и отказ от освидетельствования. Как сообщает прокуратура Свердловской области, мужчина уже не раз привлекался за пьяную езду.

- Попов должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, повторно совершил нарушение в сфере безопасности дорожного движения, - рассказали в прокуратуре.

Суд назначил Анатолию Попову наказание в виде шести месяцев 10 дней лишения свободы и забрал у него права на четыре года и шесть месяцев.

Ранее свердловчанина приговорили к реальному сроку за вождение в пьяном виде. Каримова неоднократно ловили на вождении в пьяном виде. В августе 2020 года его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.