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Общество27 декабря 2021 15:26

В Лесном осудили мужчину за пьяное вождение

Преступник отказался от освидетельствования
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Попов должных выводов для себя не сделал.

Попов должных выводов для себя не сделал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном осудили Анатолия Попова за управление автомобилем в пьяном виде и отказ от освидетельствования. Как сообщает прокуратура Свердловской области, мужчина уже не раз привлекался за пьяную езду.

- Попов должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, повторно совершил нарушение в сфере безопасности дорожного движения, - рассказали в прокуратуре.

Суд назначил Анатолию Попову наказание в виде шести месяцев 10 дней лишения свободы и забрал у него права на четыре года и шесть месяцев.

Ранее свердловчанина приговорили к реальному сроку за вождение в пьяном виде. Каримова неоднократно ловили на вождении в пьяном виде. В августе 2020 года его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.