На Урале задержали 40-летнего мужчину, укравшего шесть тонн рельсов

Фото: полиция на транспорте по УрФО

В Свердловской области будут судить 40-летнего серовчанина, который похитил больше шести тонн рельсов, его поймали 15 декабря на месте преступления, когда он пытался вынести с законсервированного участка 21 фрагмент рельсов марки Р-50 и пять фрагментов рельсов Р-65 общим весом 900 килограммов.

- В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что злоумышленник ранее уже совершил два хищения. 20 ноября и 1 декабря этого года в районе поселка Новая Кола он с помощью газорезательного оборудования, которое привозил с собой на санках, также демонтировал рельсы, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Выяснилось, что он вывозил рельсы, а позже сдавал скупщикам металлолома. Общий ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил почти 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».