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Общество27 декабря 2021 14:07

В последнюю неделю года автомобилисты Екатеринбурга вновь встали в 10-балльные пробки

Заторы образовались как в центре, так и на окраинах
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

В последнюю неделю перед новым годом автомобилисты уральской столицы вновь встали в десятибалльные пробки. К концу рабочего дня владельцы машин стали образовывать многокилометровые заторы как в центре Екатеринбурга, так и в отдаленных районах города.

- Наиболее сложная обстановка на главных улицах: на проспекте Ленина, Малышева, Куйбышева, 8 марта, Восточной. Также автомобилисты стоят на проспекте Космонавтов, Халтурина, Объездной дороге. Уровень заторов оценивается в 10 баллов, - сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Изначально автомобилисты страдали из-за непогоды, неделю назад на Екатеринбург обрушились снегопады, которые и стали причиной коллапса. Теперь же автомобилисты готовятся к празднованию нового года и массово направляются в торговые центры, из-за чего и образуются пробки.