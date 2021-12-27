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Общество27 декабря 2021 13:40

В Сысерти прокуратура разыскивает черных лесорубов

Ущерб от их действий составил больше 150 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, в крупном размере»

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, в крупном размере»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти прокуратура разыскивает черных лесорубов, которые нанесли природе ущерб на сотни тысяч рублей. В ноябре этого года ведомство провело проверку в совхозе «Бородулинский», после которой была обнаружена рубка леса, а именно свежие срубы на пнях.

- Из справки-расчета размера вреда, причиненного лесам, следует, что на указанной территории осуществлена вырубка деревьев с диаметром ствола 16 сантиметров и более. Всего вырублено семь деревьев, чем причинен ущерб лесному фонду в сумме свыше 164 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Известно, что этот участок в пользование юридическим, физическим и иным лицам не передавался. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, в крупном размере». Расследование находится на контроле прокуратуры.