Декабрьские снегопады не повлияли на график движения поездов на Свердловской магистрали

Снегоуборочная техника. Фото из архива РЖД

Сильные снегопады, прошедшие в регионах обслуживания СвЖД в конце декабря (за несколько дней выпало 92% от месячной нормы осадков), не оказали влияния на движение поездов. Чтобы не допустить простоев и нарушений графика, уборка снега на магистрали производится в усиленном режиме: с подключением максимального количества путейских бригад и всего парка специальной техники.

За 10 суток с помощью снегоуборочных и пневмоочистительных машин, а также плужных снегоочистителей в общей сложности было очищено более 12 тыс. км главных и станционных путей и почти 2,1 тыс. стрелочных переводов. Вывезено свыше 250 тыс. кубометров снега. Под особым контролем состояние инфраструктуры пассажирского комплекса – посадочных платформ, пешеходных мостов и дорожек.

Работа пневмоочистительной машины. Фото из архива РЖД

Проводится расчистка и обработка антигололедными материалами железнодорожных переездов и подходов автодорог. В случае необходимости выполняется уборка снеговых валов с обочин автодорог для обеспечения на переезде лучшей видимости водителям автотранспортных средств.

Прогноз погоды и информацию о фактических погодных условиях готовит гидрометеорологическая служба ОАО «РЖД». Все параметры погоды разделены на уровни сложности, и для каждого определен и закреплен инструкциями определенный набор мер. На основе метеопрогнозов заблаговременно планируется проведение снегоуборочных работ, распределение техники и персонала.