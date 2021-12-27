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Общество27 декабря 2021 13:15

На Урале хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли и восстановлению челюсти пациентке

Еще 15 лет назад такие процедуры были невозможны
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Урале врачи провели уникальную операцию, в рамках которой пациентке удалили сложную опухоль на нижней челюсти и установили ей протезы удаленных зубов. Сложную работу провела междисциплинарная команда из врачей, выпускников Уральского государственного медицинского университета.

- Около 10-15 лет назад это была бы просто резекция – пациентка бы осталась без нижней челюсти, с искалеченным лицом, невозможностью принимать пищу, общаться и даже с трудом дышать, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Однако сейчас, по словам микрохирурга Александра Медунецкого, сейчас за одну операцию можно вернуть человека к нормальной жизни и сохранить лицевую эстетику. Он пояснил, что операция была виртуально смоделирована совместно с инженером. Таким образом, результат стал прогнозируемым.