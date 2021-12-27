Какие лекарства скупали россияне в 2021 году

Некоторые лекарства пользуются огромным спросом у населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России составили рейтинг лекарственных препаратов, которые граждане чаще всего приобретали в 2021 году. Список со ссылкой на систему маркировки «Честный знак» публикует издание NEWS.RU.

Чаще всего потребители приобретали сосудосуживающие капли в нос «Ксилометозолин», их приобретено за год 127 миллионов упаковок на общую сумму больше 10 миллиардов рублей.

Далее идет жаропонижающее «Цитрамон», где продавали 58,4 миллиона упаковок на 2,1 миллиарда рублей, также в топе одна из составляющих «Цитрамона» - «Парацетамол», которого в аптеках приобретено 48,4 печек на 1,7 миллиарда рублей.

Замыкает тройку лидеров – обезболивающее «Ибупрофен», его в 2021 году куплено 54,6 миллиона упаковок на 7,2 миллиарда рублей.

Также стабильным спросом пользуются антибиотик «Цефтриаксон», обезболивающее «Диклофенак», препараты для лечения заболеваний ЖКТ – «Панкреатин» и «Омепрозол» и сердечные препараты «Корвалол» и «Бисопролол».