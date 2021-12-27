В Екатеринбурге водитель Mercedes устроил ДТП с тремя машинами

В Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров произошла массовая авария с участием сразу четырех машин. Известно, что столкнулись Mercedes, Chevrolet, Opel, KIA. По предварительным данным виновником ДТП стал водитель немецкой иномарки, который не справился с управлением.

- Известно, что водитель Mercedes вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с тремя автомобиля. В аварии пострадал мужчина, сидевший за рулем KIA, его увезли в больницу с подозрением на сотрясении головного мозга и черепно-мозговой травмой, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.